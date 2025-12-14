Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası flaş paylaşım

Süper Lig'in 16. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Trabzonspor sahasında konuk ettiği Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldı.

Müsabaka sonrası bordo-mavili kulüpten taraftara teşekkür paylaşımı geldi. Kulübün gönderisinde, "Kavgaysa kavga, mücadeleyse mücadele! Biz birlikte olduğumuz sürece her zaman AYAKTA KALARAK dimdik savaşmaya devam edeceğiz. Yılmadan, yıkılmadan, inatla, azimle, birbirimize kenetlenerek hayallerimize yürüyeceğiz. Bu yolda bugün takımına sahip çıkarak 90 dakika boyunca takımını destekleyen Büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler." ifadelerine yer verildi.