Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gerekli güvenlik önlemlerinin de görüşüldüğü toplantıda, stat çevresinde taraftarların sorun yaşamaması adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bordo-mavili kulüp yetkililerince gerekli trafik düzenlemeleri için yapılan çalışmalar da paylaşıldı.