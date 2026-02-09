Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı

19:489/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında, Fenerbahçe ile Trabzonspor takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında, Fenerbahçe ile Trabzonspor takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Gerekli güvenlik önlemlerinin de görüşüldüğü toplantıda, stat çevresinde taraftarların sorun yaşamaması adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bordo-mavili kulüp yetkililerince gerekli trafik düzenlemeleri için yapılan çalışmalar da paylaşıldı.

Vali Şahin, trafik yoğunluğunun minimize edileceğini, taraftarların futbola odaklanacağı bir futbol akşamı yaşayacağına inandığını kaydetti.



#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2026 AÖF kayıt yenileme süreci adım adım