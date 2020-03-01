Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 4 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda saat 20.30 başlayacak karşılaşmada ise Alper Ulusoy görev alacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakem kadrosu açıklandı:
👉Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
📺VAR: Fırat Aydınus
📺AVAR: Bahattin Duran pic.twitter.com/ErZjmU78Va
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakem kadrosu açıklandı:
Yorum