ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak yarı final ilk maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşar Kemal Uğurlu

Yaşar Kemal Uğurlu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 4 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda saat 20.30 başlayacak karşılaşmada ise Alper Ulusoy görev alacak.

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