Trabzonspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
1 KAL Uğurcan Çakır
2 DEF Rayyan Baniya
18 DEF Eren Elmalı
19 DEF J. Larsen
32 DEF F. Benkovic
5 ORT Berat Özdemir
6 ORT B. Mendy
7 ORT E. Visca
11 ORT A. Bakasetas
14 ORT T. Fountas
30 FOR P. Onuachu
GALATASARAY
1 KAL F. Muslera
25 DEF V. Nelsson
42 DEF Abdülkerim Bardakcı
53 DEF Barış Alper Yılmaz
93 DEF S. Boey
10 ORT D. Mertens
14 ORT Wilfried Zaha
20 ORT Tete
34 ORT L. Torreira
91 ORT T. Ndombele
21 FOR Halil Dervişoğlu
GALATASARAY’DA 3 EKSİK
Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
DAVİNSON SANCHEZ KADRODA
Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak.
Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi.
Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.
TRABZONSPOR’DA 7 EKSİK
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı.