Trabzonspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

, Süper Lig 21. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Trabzonspor -

maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.