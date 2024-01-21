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Spor

Trabzonspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Papara Park’ta bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı. Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak. Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek. Trabzonspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

11:02 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor.
, Süper Lig 21. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Trabzonspor -
maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 KAL Uğurcan Çakır

2 DEF Rayyan Baniya

18 DEF Eren Elmalı

19 DEF J. Larsen

32 DEF F. Benkovic

5 ORT Berat Özdemir

6 ORT B. Mendy

7 ORT E. Visca

11 ORT A. Bakasetas

14 ORT T. Fountas

30 FOR P. Onuachu

GALATASARAY

1 KAL F. Muslera

25 DEF V. Nelsson

42 DEF Abdülkerim Bardakcı

53 DEF Barış Alper Yılmaz

93 DEF S. Boey

10 ORT D. Mertens

14 ORT Wilfried Zaha

20 ORT Tete

34 ORT L. Torreira

91 ORT T. Ndombele

21 FOR Halil Dervişoğlu

GALATASARAY’DA 3 EKSİK

Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

DAVİNSON SANCHEZ KADRODA

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak.

Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.

TRABZONSPOR’DA 7 EKSİK

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı.




#Trabzonspor
#Galatasaray
#Süper Lig
15 saat önce
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