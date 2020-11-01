Trabzonspor karşısında etkisiz kalmıştı, Erol Bulut ondan vazgeçmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Arjantinli yıldız Jose Sosa’dan vazgeçmiyor. Başarılı teknik adamın, Antalyaspor maçında da tecrübeli futbolcuya ilk 11’de görev vereceği öğrenildi.

Trabzonspor maçında vasat bir performans ortaya koyan ve ikinci yarıda oyundan alınan Sosa, Antalyaspor maçında da sarı-lacivertli takımın en önemli silahı olacak. 35 yaşındaki futbolcu idmanların en hırslı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Teknik direktör Erol Bulut da Sosa ile görüşerek, kendisine güvenini dile getirdi ve Antalyaspor maçında da ilk 11’de görev vermeyi düşündüğünü söyledi.

İlk 11'de tek değişiklik yapacak

Teknik direktör Erol Bulut Antalyaspor maçında geçen haftaki ilk 11’i bozmayı düşünmüyor. Pelkas yine sol kanatta başlayacak, Cisse ise kulübede oturacak. Bulut’un tek değişikliği stoper hattında yapması beklenirken, Lemos ve Serdar Aziz arasında bir tercih yapacak. Geçen hafta bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçında oynamayan idmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Serdar Aziz bir adım önde gözüküyor. Stoperde forması garanti tek isim, sol stoper olarak görev yapan Tisserand. Takıma geç katıldığı için ilk 2 hafta oynamayan Tisserand daha sonraki 4 haftanın hepsinde 90 dakika forma giydi.

Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Son kez 11'de oynadı Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli futbolcuların performanslarıyla ilgili dikkati çeken tespitlerde bulundu. Metin'in maçın ardından TRT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle;"Fenerbahçe'de iki tane maestro var""Olağanüstü bir kadro kuruldu' deniyor ama bu kadronun şu ana kadar tam olarak sahaya yansıdığını söyleyemeyiz. Tecrübeli kadrolar bazen sadece inisiyatifli oynarlar. Şimdi Fenerbahçe'de iki tane maestro var; Sosa ve Gustavo. Oyunun patronları bunlar ve Fenerbahçe belki de önümüzdeki haftalarda bu oyuncuların etrafını iyi donatarak istediğini oyunu görecek." "Valencia bence son kez ilk 11'de görev aldı""Fenerbahçe için kendi adına oyunu eksiye sokacak taraflar da var. Artıları da söyleyelim tabii; kadro derinliğinde Erol hocanın avantajları var ve bence Enner Valencia bu kadro derinliğinde son kez ilk 11'de görev aldı, son kez şansını kullandı. Valencia tarafında bir değişiklik olacak." "Ozan Tufan sazı eline aldı""Pelkas da o bölgeye girmekte zorlandı. Ozan Tufan sahneye çıktı ve yine sazı eline aldı, oyunu açtı. Ozan Tufan sadece çalımla değil pasla da rakibin oyununu düşürüyor; bu başka bir meziyet.""Fenerbahçe'nin fişi çekmesi lazımdı""Fenerbahçe golleri buldu, oyunu yakaladı ve Göztepe karşısında ağırlığını koydu. 3-2 çok garanti skor değil ama Fenerbahçe'nin bu kadrosunun fişi çekmesi lazımdı, çekemediler. Cisse ile iki tane buldular, Pelkas ile kaçırdılar, Samatta ile kaçırdılar, Gustavo ile kaçırdılar. Göztepe kalecisini de tebrik etmek lazım, olağanüstü bir performans sergiledi."Gol düellosunda kazanan FenerbahçeOzan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi



