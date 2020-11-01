Trabzonspor karşısında etkisiz kalmıştı, Erol Bulut ondan vazgeçmedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçında vasat bir performans ortaya koyduğu için oyundan aldığı Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı, Antalyaspor mücadelesinde ilk 11’de sahaya sürecek. Başarılı teknik adam, savunmada ise Lemos ve Serdar Aziz’den birini tercih edecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Arjantinli yıldız Jose Sosa’dan vazgeçmiyor. Başarılı teknik adamın, Antalyaspor maçında da tecrübeli futbolcuya ilk 11’de görev vereceği öğrenildi.
Trabzonspor maçında vasat bir performans ortaya koyan ve ikinci yarıda oyundan alınan Sosa, Antalyaspor maçında da sarı-lacivertli takımın en önemli silahı olacak. 35 yaşındaki futbolcu idmanların en hırslı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Teknik direktör Erol Bulut da Sosa ile görüşerek, kendisine güvenini dile getirdi ve Antalyaspor maçında da ilk 11’de görev vermeyi düşündüğünü söyledi.
İlk 11'de tek değişiklik yapacak
Teknik direktör Erol Bulut Antalyaspor maçında geçen haftaki ilk 11’i bozmayı düşünmüyor. Pelkas yine sol kanatta başlayacak, Cisse ise kulübede oturacak. Bulut’un tek değişikliği stoper hattında yapması beklenirken, Lemos ve Serdar Aziz arasında bir tercih yapacak. Geçen hafta bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçında oynamayan idmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Serdar Aziz bir adım önde gözüküyor. Stoperde forması garanti tek isim, sol stoper olarak görev yapan Tisserand. Takıma geç katıldığı için ilk 2 hafta oynamayan Tisserand daha sonraki 4 haftanın hepsinde 90 dakika forma giydi.
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