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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten U19 takımına ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten U19 takımına ziyaret

Haber Merkezi
14:5212/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş 19 yaş altı takımını ziyaret etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş 19 yaş altı takımını ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 19 yaş altı takımını ziyaret etti. Güneş, FK Sarajevo karşısında alınan 6-1’lik galibiyet sonrasında oyuncuları tebrik etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş UEFA Gençlik Ligi 3’üncü Tur rövanş maçında FK Sarajevo’yu 6-1’lik skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdıran U19 Takımını ziyaret edip, antrenmanını izledi.


Dün oynanan karşılaşmayı 90 dakika boyunca takip eden Güneş, ziyareti sırasında futbolcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, sergiledikleri başarılı performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Bordo-mavili teknik adam, bir sonraki tur için de futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Trabzonspor U19

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