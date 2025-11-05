Trabzonspor U19 - HJK Helsinki U19 maçında ortalık karıştı: Futbolcular birbirlerine girdi

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip, ceza sahası içinden bulduğu golle öne geçti. Kalan dakikalarda beraberlik adına risk alan bordo-mavililer, aradığı golü bulamayınca turnuvadan elendi. Trabzonspor U19 takımı, bu sezon turnuvada çıktığı dört maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Öte yandan maçın bitiş düdüğü sonrası HJK Helsinki’nin 53 numaralı oyuncusu Jere Kari’nin tribündeki taraftarlara el hareketi yaptığı iddiası gerginliğe neden oldu. Yaşananlar tribün ve saha kenarında tepkilere yol açarken, ortam bir anda gerildi. İki takım oyuncuları arasında kısa süreli sözlü ve itişmeli gerginlik çıkınca, sahaya giren güvenlik görevlileri ve teknik ekipler araya girerek futbolcuları birbirinden uzaklaştırdı. Koridora doğru oyuncuların yöneldiği sırada yeniden gerginlik çıkınca, bu kez çevik kuvvet polisleri araya girerek yaşananların büyümesini engelledi.