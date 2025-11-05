Yeni Şafak
Trabzonspor U19 - HJK Helsinki U19 maçında ortalık karıştı: Futbolcular birbirlerine girdi

Trabzonspor U19 - HJK Helsinki U19 maçında ortalık karıştı: Futbolcular birbirlerine girdi

5/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Karşılaşmanın son düdüğün ardından çıkan gerginlikten kare.

UEFA Gençlik Ligi 2’nci tur rövanş maçında Trabzonspor U19 Takımı, sahasında HJK Helsinki U19’u konuk etti. Maçın bitiş düdüğü sonrası HJK Helsinki’nin oyuncusu Jere Kari’nin tribündeki taraftarlara el hareketi yapması sonucu gerginlik çıktı.

UEFA Gençlik Ligi Domestic Champions Path 2’nci tur rövanş maçında Trabzonspor U19 Takımı, sahasında HJK Helsinki U19’u konuk etti. Finlandiya’daki ilk maçtan 2-2’lik beraberlikle dönen bordo-mavili gençler, rövanşta gol bulamayınca Avrupa’ya veda etti.


Bordo mavililer, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan mücadele konuk ekipte Toivo Mero’nun 58’inci dakikada attığı golle maçı 1-0 kaybetti. Maçın ilk bölümünde oyunu dengeleyen Trabzonspor, etkili hücumlar yakalasa da son vuruşlarda istediğini yapamadı.


Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip, ceza sahası içinden bulduğu golle öne geçti. Kalan dakikalarda beraberlik adına risk alan bordo-mavililer, aradığı golü bulamayınca turnuvadan elendi. Trabzonspor U19 takımı, bu sezon turnuvada çıktığı dört maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.


MAÇ SONRASI GERGİNLİK

Öte yandan maçın bitiş düdüğü sonrası HJK Helsinki’nin 53 numaralı oyuncusu Jere Kari’nin tribündeki taraftarlara el hareketi yaptığı iddiası gerginliğe neden oldu. Yaşananlar tribün ve saha kenarında tepkilere yol açarken, ortam bir anda gerildi. İki takım oyuncuları arasında kısa süreli sözlü ve itişmeli gerginlik çıkınca, sahaya giren güvenlik görevlileri ve teknik ekipler araya girerek futbolcuları birbirinden uzaklaştırdı. Koridora doğru oyuncuların yöneldiği sırada yeniden gerginlik çıkınca, bu kez çevik kuvvet polisleri araya girerek yaşananların büyümesini engelledi.


