Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan genç yeteneklerle ilgili hedeflerini anlattı: 'Bu vizyonu benimsiyoruz'

Doğan, Avrupa futbolunda birçok kulübün benzer yapılanmalarla büyük başarılar elde ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:





"Benfica ve Sporting Lizbon, genç yetenekleri sistemli şekilde geliştirip parlatan, ardından bu oyuncuları hem sportif hem ekonomik değer üretecek biçimde dünya futboluna kazandıran örnekler arasında yer alıyor. Biz de Trabzonspor olarak bu vizyonu benimsiyoruz. Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile birlikte yürüttüğümüz planlama tamamen sürdürülebilir bir futbol modeline dayanıyor. Genç oyuncuların gelişimini merkezine alan, tecrübeyle yoğrulmuş bu yapı, kulübümüzün geleceğini şekillendirecektir."





Bu anlayışa ulaşmanın kolay olmadığını, geçmişteki hatalardan ders çıkararak bugünlere geldiklerini belirten Doğan, "Her bir oyuncumuza gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Onların gelişimine ve emeğine olan desteğimizi bir kez daha en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.