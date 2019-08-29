Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'in rövanşında sahasında konuk ettiği AEK'e 2-0 mağlup olmasına rağmen rakibini eleyerek adını gruplara yazdırdı.

Maçtan dakikalar;

24. dakikada savunmada Ivanildo’nun hatasında topu kapan Livaja, kaleci Uğurcan’ın üstünden meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-1

29. dakikada Obi Mikel’in ceza sahası içinde Mantalos’u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mantalos kaleci Uğurcan’ın sağından topu filelere gönderdi. 0-2

38. dakikada Sosa’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas müdahale ederek tehlikeyi önledi.

42. dakikada Mantalos’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vranjes’in kafa vuruşu Novak’a çarparak kornere çıktı.

54'üncü dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Nwakaeme rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, savunmadan seken meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere gitti.

59'uncu dakikada Nwakaeme'den aldığı topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Sörloth'un şutunda savunmadan da seken meşin yuvarlak kornere çıktı.

81'inci dakikada Ekuban'dan aldığı pasla birlikte sol kanattan ceza sahası içerisine giren Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Ekuban arkadan gelen Lopes'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem kırmızı kart ile Lopes'i oyundan ihraç etti.

Abdülkadir Ömür devam edemedi

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında sakatlık yaşayan ancak hafta içi takımla çalışan Abdülkadir Ömür, AEK karşılaşmasının 44'üncü dakikasında topu taca atarak kendini yere bıraktı. Kenara değişiklik işareti yapan Abdülkadir Ömür oyundan çıkarak yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

19 maç sonra mağlup oldu

Son yenilgisini 26 Şubat 2019'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında alan ve sonraki çıktığı 19 maçta yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'un, AEK karşısında aldığı mağlubiyetle 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.