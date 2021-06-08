Spor Trabzonspor ve Karagümrük aynı golcünün durumunu sordu
TRANSFER

Trabzonspor ve Karagümrük aynı golcünün durumunu sordu

Trabzonspor ve Fatih Karagümrük, gelecek yaz Bologna’daki sözleşmesi sona erecek olan Paraguaylı santrfor Federico Santander hakkında bilgi aldı.

Haber Merkezi İHA
Trabzonspor ve Karagümrük aynı golcünün durumunu sordu
Santander'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro.

Transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala yeni sezon kadro yapılanmaları üzerine çalışan Trabzonspor ve Fatih Karagümrük’le ilgili İtalyan medyasından önemli bir transfer haberi geldi.

Bu doğrultuda söz konusu ekipler, Bologna’da top koşturan tecrübeli santrfor Federico Santander’le alakalı kulübünden bilgi istedi.

30 Haziran 2022’de takımıyla mukavelesi bitecek Santander, geride kalan sezonda toplamda 5 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.

Santander, Paraguay Milli Takımı’yla da 20 müsabakaya çıkıp 2 gol kaydetti.

1.87 boyundaki Federico Santander sağ ayağını kullanıyor.
1.87 boyundaki Federico Santander sağ ayağını kullanıyor.

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