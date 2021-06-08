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Trabzonspor'da 3. transfer: Hamsik

Gervinho ve Bruno Peres’e imza attırarak transfer sezonuna hızlı giriş yapan bordo-mavililer, uzun süredir gündeminde yer alan Slovak futbolcunun transferinde de son aşamaya geldi. Taraflar, mali konuda anlaşma sağlarken, transferin 1-2 gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda 3. transfer: Hamsik
Hamsik bu sezon 6 maçta 1 gol kaydetti.

Süper Lig’de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını da hazırlık kampı öncesine kadar büyük oranda tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda Gervinho ve Bruno Peres’e imza attırarak transfer sezonunu erken açan bordo-mavililer, üçüncü takviyeyi ise orta sahaya yapmak üzere.

1-2 gün içinde bitecek

Karadeniz ekibi, uzun süredir gündeminde yer alan Slovakyalı orta saha oyuncusu Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi. İsveç’in Göteborg takımı ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki oyuncu ile mali konularda anlaşan Trabzonspor, 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor.

  • 1.5 milyon euro ücret
  • Bordo-mavililerin, 1.5 milyon euro ücret, 600 bin euro imza parası, 250 bin euro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştığı öğrenilirken, oyuncunun ailesiyle konuşup, 1-2 gün içerisinde kararını bildireceği kaydedildi.

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