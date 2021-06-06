Spor Trabzonsporda orta sahaya yeni aday Fernando
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Trabzonspor'da orta sahaya yeni aday: Fernando

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen ve oyuncu arayışlarına devam eden Trabzonspor'a, Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando önerildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda orta sahaya yeni aday: Fernando
Fernando 22 maçta, 4 gol ve 2 asistle oynadı.

Trabzonspor, gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorilerinden olmak isterken, hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor.

Bordo-mavililere bu kez de Beijing Guoan takımında forma giyen orta saha oyuncusu Fernando önerildi. Çin ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği karara göre hareket edileceği öğrenildi.

  • Tecrübesi ve hırsıyla ön plana çıkıyor
  • Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 12, Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile de 6 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Fernando’nun tecrübesi ile takıma önemli katkılar sunacağı dile getiriliyor. Kariyerinde 8 kez Brezilya Milli Takımı’nda forma giyen Fernando, özellikle orta saha kurgusunda kilit oyuncu pozisyonundu görev yapıyor. Çalıştığı teknik adamların oyun anlayışı bakımından kendisiyle çok rahat çalıştığı Fernando, saha içerisindeki hırsı ile de ön palana çıkıyor.

Trabzonspor'dan Cengiz Ünder hamlesi
SPOR
Trabzonspor'dan Cengiz Ünder hamlesi

Abone Ol Google News
18 yaşına girer girmez muhtar oldu

18 yaşına girer girmez muhtar oldu

Dün yapılan seçimi kazanan genç muhtarın ilk sözleri.
Kızı için raket sallıyor

Kızı için raket sallıyor

Viranşehirli anne yöresel kıyafetle korta çıktı.
HDPye yeniden kapatma davası

HDP'ye yeniden kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi AYM'ye gönderdi.
Müsilaj için plan devreye girdi

Müsilaj için plan devreye girdi

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak.

​Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı
Transferde <br>usulsüzlük iddiası

Transferde
usulsüzlük iddiası

​İtalyan savcının açtığı soruşturma büyük yankı uyandırdı.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık için harekete geçti

Yüzde 5<br>iddiasına yalanlama

Yüzde 5
iddiasına yalanlama

Bakanlık: Kota yüzde 2,5 olarak uygulanıyor.

Mehmetçik sağ olsun

Mehmetçik sağ olsun

​Hani semalarında yamaç paraşütü keyfi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.