Trabzonspor'da orta sahaya yeni aday: Fernando

Trabzonspor, gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorilerinden olmak isterken, hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor.

Bordo-mavililere bu kez de Beijing Guoan takımında forma giyen orta saha oyuncusu Fernando önerildi. Çin ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği karara göre hareket edileceği öğrenildi.

Tecrübesi ve hırsıyla ön plana çıkıyor

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 12, Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile de 6 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Fernando’nun tecrübesi ile takıma önemli katkılar sunacağı dile getiriliyor. Kariyerinde 8 kez Brezilya Milli Takımı’nda forma giyen Fernando, özellikle orta saha kurgusunda kilit oyuncu pozisyonundu görev yapıyor. Çalıştığı teknik adamların oyun anlayışı bakımından kendisiyle çok rahat çalıştığı Fernando, saha içerisindeki hırsı ile de ön palana çıkıyor.

SPOR Trabzonspor'dan Cengiz Ünder hamlesi