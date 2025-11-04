Yeni Şafak
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

13:034/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan Savic, sakatlandıktan sonra oyundan alınmıştı.
Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic’in sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Peki Savic ne zaman sahalara geri dönecek?

Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Savic’in sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği ifade edildi.


Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:


"Futbolcumuz Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.


Beşir, “Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi."


Savic ne zaman sahalara geri dönecek?

Stefan Savic'in bu hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği ve milli ara sonrası için oyuncunun yetiştirilmesi için çaba sarf edileceği öğrenildi.




