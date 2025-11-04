Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Savic’in sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği ifade edildi.





Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





"Futbolcumuz Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.





Beşir, “Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi."





Savic ne zaman sahalara geri dönecek?

Stefan Savic'in bu hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği ve milli ara sonrası için oyuncunun yetiştirilmesi için çaba sarf edileceği öğrenildi.











