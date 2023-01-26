Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.30’da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, teknik ısınmanın ardından çabukluk ve 5'e 2 çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Dün yapılan idmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Maxi Gomez bugün takımla birlikte çalıştı. Dorukhan, Abdülkadir ve Edin Visca idmanda yer almadı.