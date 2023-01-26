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Spor

Trabzonspor’da Hatayspor hazırlıkları devam ediyor

Cumartesi günü Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da çalışmalarını 3 eksikle sürdürdü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:50 . 26/01/2023 Perşembe
DHA
Marek Hamsik.

Marek Hamsik.


Süper Lig’in 21’inci haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.30’da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, teknik ısınmanın ardından çabukluk ve 5'e 2 çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Dün yapılan idmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Maxi Gomez bugün takımla birlikte çalıştı. Dorukhan, Abdülkadir ve Edin Visca idmanda yer almadı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



#Trabzonspor
#Süper Lig
#Hatayspor
27 dakika önce
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Trabzonspor’da Hatayspor hazırlıkları devam ediyor
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