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Spor

Türkiye formasıyla idman yaptı herkesin takdirini kazandı

Trabzonspor'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon takımına kiralık olarak transfer olan Flavio yaşadığı sakatlığın ardından çalışmalarına başladı. Özel idmanlar yapan 26 yaşındaki oyuncunun çalışmalarını yaparken Türkiye forması giymesi Trabzonsporlu taraftarları mutlu etti.

00:13 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Flavio, 2020 yılında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Flavio, 2020 yılında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'un sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Taawon'a kiralık olarak gönderdiği Flavio, yaşadığı sakatlık sonrasında özel idmanlarla kendisini hazırlamaya çalışıyor.

Brezilyalı futbolcu, idman sahasında güçlendirme çalışmaları yaparken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Flavio'nun görüntülerde Türkiye forması giydiği görüldü.

Flavio'nun bu görüntüsü 26 yaşındaki futbolcuyu takip eden Türk futbolseverlerin beğenisini kazandı.

  • Flavio, 2020 yılında Bahia'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Giresunspor'un formasını da kiralık olarak giymişti.

Flavio, Suudi Arabistan'daki çalışmalarını Türkiye formasıyla yapıyor.
#Flavio
#Trabzonspor
#Al Taawon
25 dakika önce
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Türkiye formasıyla idman yaptı herkesin takdirini kazandı
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