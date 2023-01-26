Türkiye formasıyla idman yaptı herkesin takdirini kazandı

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Flavio, 2020 yılında Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Trabzonspor'un sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Taawon'a kiralık olarak gönderdiği Flavio, yaşadığı sakatlık sonrasında özel idmanlarla kendisini hazırlamaya çalışıyor.
Brezilyalı futbolcu, idman sahasında güçlendirme çalışmaları yaparken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Flavio'nun görüntülerde Türkiye forması giydiği görüldü.
Flavio'nun bu görüntüsü 26 yaşındaki futbolcuyu takip eden Türk futbolseverlerin beğenisini kazandı.