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Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

20:305/01/2025, Pazar
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Trabzonspor
Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Trabzonspor sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ligin 18. haftasında Reeder Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen bordo-mavili oyuncular, yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular sürat, dar alan ve anaerobik çalışmaları yaptı.


Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.





#Trabzonspor
#Ziraat Türkiye Kupası
#Alanyaspor

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