Şenol Güneş Samsunspor yenilgisinin sebebini açıkladı

"Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle her maça kazanmak için çıkmamız gerekiyor. Bugün de buraya öyle geldik. İlk yarı boşa geçti. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Ama 75'teki gol sonrası yine bir dağınıklık oldu."