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Şenol Güneş Samsunspor yenilgisinin sebebini açıkladı

Şenol Güneş Samsunspor yenilgisinin sebebini açıkladı

23:014/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Şenol Güneş
Teknik direktör Şenol Güneş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Samsunspor yenilgisi sonrası konuştu. Her maça kazanmak için çıktıklarını dile getiren Güneş, "İlk yarı boşa geçti. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Ama 75'teki gol sonrası yine bir dağınıklık oldu." dedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtladı.


Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle her maça kazanmak için çıkmamız gerekiyor. Bugün de buraya öyle geldik. İlk yarı boşa geçti. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Ama 75'teki gol sonrası yine bir dağınıklık oldu."


"Oyunun tamamına bakınca, topa sahip olma, hücum etme kazanmaya yakın olmamız gerekiyordu ilk yarıya rağmen ama başaramadık."


"Hatalar yaptık, basit top kayıpları yaptık özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda iyi oynarken yediğimiz gol, kırılganlığı yine ortaya çıkardı. Daha önce olan hadise yine başımıza geldi. İyi bir çıkış yakalamadık istiyorduk, ihtiyacımız vardı ama yapamadık."






#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Samsunspor

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