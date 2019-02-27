Trabzonspor’da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, futbol takımının maliyet giderlerinde köklü değişikliklere imza attı. FIFA ve UEFA nezdinde sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, mali tablonun dip yaptığı dönemde yüksek maliyeti bulunan oyuncularından takımı arındırarak önümüzdeki sezonlara Trabzonspor’u taşıyabilecek mali disipline girdi. Bu planlama takımın güç kaybettiği eleştirilerini getirse de, 23. hafta itibarıyla bordo-mavili takım geçtiğimiz sezonla kıyaslandığında aynı puanı topladı.

Yıllık 194 milyon 111 bin TL maliyeti olan takım 36 puan toplamıştı

Trabzonspor’da 2017-2018 sezonunda forma giyen futbolcuların yıllık aldıkları garanti ücret, maç başı ve imza paralarının toplamı 32 milyon 142 bin Euro’yu (194 milyon 111 bin TL) buluyordu.

Trabzonspor’da 2017-2018 sezonunda forma giyen futbolcuların yıllık aldıkları garanti ücret, maç başı ve imza paralarının toplamı 32 milyon 142 bin Euro’yu (194 milyon 111 bin TL) buluyordu. Geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 33 gol gördü ve 36 puan ile 6. sırada yer aldı.



90 Milyon 588 Bin TL maliyeti olan takım da 36 puan topladı

Trabzonspor’da göreve gelen yeni yönetim kurulu, yüksek maliyetli oyuncularıyla bir dizi görüşmeler yaparak, takımdan ayrılmaları noktasında anlaşma sağladı.

Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak, Kucka, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru ve Esteban gibi oyuncularla bağlarını koparak Karadeniz ekibi, 10 Milyon Euro (60 Milyon 392 bin TL) gibi bir tasarruf sağlayarak, güncel kadro maliyetini 15 Milyon Euro’ya (90 Milyon 588 bin TL) indirdi.



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23 haftası itibarıyla kadrosunda bulunan önemli isimleri göndermesine rağmen geçtiğimiz sezonla aynı puanı topladı. Bordo-mavililer altyapıdan gelen oyuncuların takıma katkısıyla birlikte oynadığı 23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet eldi etti. Attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 33 gol gördü ve 36 puan topladı.



