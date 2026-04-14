Trabzonspor'dan taraftarlara büyük indirim: Başakşehir maçı biletleri 5 ve 10 TL

Trabzonspor'dan taraftarlara büyük indirim: Başakşehir maçı biletleri 5 ve 10 TL

18:4114/04/2026, Salı
G: 14/04/2026, Salı
Trabzonspor yönetimi Başakşehir maçında indirime gitti.
Trabzonspor yönetimi Başakşehir maçında indirime gitti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 30. haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı. En düşük bilet fiyatları 5 ve 10 TL'den başlıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde taraftarını sevindiren bir karara imza attı. Bordo-mavili kulüp, maç bilet fiyatlarında önemli bir indirime gidildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tribünleri doldurmak ve takımına daha güçlü bir destek sağlamak isteyen yönetim, bilet fiyatlarını oldukça erişilebilir seviyelere çekti. Buna göre karşılaşmanın en düşük bilet fiyatları 5 TL ve 10 TL olarak belirlendi.

19 Nisan Pazar saat 20.00’de Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle.

VIP kategorilerde de indirime gidilirken, en yüksek bilet fiyatı 12.500 TL olarak açıklandı. Diğer kategorilerde ise fiyatlar kademeli olarak 10.000 TL, 7.500 TL ve 5.000 TL seviyelerinde olacak. Batı tribün biletleri 200 TL’den satışa sunulurken, doğu tribünü ve Mattia Ahmet Minguzzi tribününde fiyatlar 10 TL olarak belirlendi. Güney ve kuzey kale arkası tribünlerinde ise taraftarlar maçı sadece 5 TL karşılığında izleyebilecek.

Başakşehir maç biletleri 14 Nisan Salı (bugün) saat 21.00 itibarıyla satışa sunulacak.




