Trabzonspor'un ardından bir Süper Lig devi daha Coca-Cola’yı kara listeye aldı

Süper Lig kulüplerine sponsorluk teklifinde bulunan Coca-Cola, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştı. Trabzonspor ise teklifi reddetmişti. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Filistin’de binlerce çocuk katledilirken Coca-Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmaz" ifadelerini kullanmıştı.