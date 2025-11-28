Yeni Şafak
Trabzonspor'un ardından bir Süper Lig devi daha Coca-Cola’yı kara listeye aldı

17:1628/11/2025, الجمعة
Coca-Cola, terör devleti İsrail'in en büyük destekçilerinden biri.
Trabzonspor'un Coca-Cola'dan gelen sponsorluk teklifini reddetmesinin ardından Beşiktaş yönetimi de aynı tavrı gösterdi ve Filistin'i işaret ederek anlaşmayı kabul etmedi.

Süper Lig kulüplerine sponsorluk teklifinde bulunan Coca-Cola, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştı. Trabzonspor ise teklifi reddetmişti. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Filistin’de binlerce çocuk katledilirken Coca-Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmaz" ifadelerini kullanmıştı.


Beşiktaş Kulübü’nün de İsrail’e verdiği destek nedeniyle Coca-Cola’nın teklifini kabul etmediği öğrenildi.




Boykot Coca-Cola'yı vurdu

Gazze’deki süreç boyunca İsrail’e verdiği destek nedeniyle dünya çapında boykotlarla karşı karşıya kalan Coca-Cola'nın küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de pazar kaybı yaşadığı biliniyor. Şirketin Türkiye’deki pazar payı, boykot sonrası 2023’ten 2024’e yüzde 59’dan yüzde 54’e gerilemişti. Marka yöneticilerinin pazar payını yeniden artırmak için Türkiye’deki futbol kulüpleriyle sponsorluk anlaşmalarına yöneldiği ifade ediliyor.




