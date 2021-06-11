Spor TRT Spikeri Levent Özçelik milli maçta sosyal medyada gündem oldu
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TRT Spikeri Levent Özçelik milli maçta sosyal medyada gündem oldu

A Milli Takımımız, açılış maçında İtalya ile karşılaşıyor. Mücadeleyi anlatan spikerlerden Levent Özçelik, karşılaşmanın ilk 45 dakikasındaki sözleriyle sosyal medyada gündem haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT Spikeri Levent Özçelik milli maçta sosyal medyada gündem oldu
TRT Spikeri Levent Özçelik

A Milli Takımımızın İtalya ile oynadığı karşılaşmayı anlatan spikerlerden Levent Özçelik, ilk yarıdaki sözleriyle Twitter'da gündem oldu.

Özçelik'in özellikle Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarış sonrasında sarf ettiği sözler dikkat çekti. Tecrübeli spiker, İtalyanların kaçırdığı gol sonrasında yedek kulübesinde yaşanan heyecanın ekrana gelmesiyle 'İşte Uğurcan Çakır'ın İtalyanlara yerinize oturun dediği an' ifadesini kullanması dikkat çekti.

Öte yandan Erdoğan Arıkan'ın Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golden sonra "Merih kafana takma. Sen bu Milli Takım için, bu vatan için çok güzel şeyler yaptın. Önemli olan vazgeçmemek, devam etmek" ifadelerini kullanması da gündem oldu.

Levent Özçelik'in bu anlatımı sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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