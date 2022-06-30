Spor Tsurenko "Tenis oynarken kendimi suçlu hissediyorum"
TENİS

Tsurenko: "Tenis oynarken kendimi suçlu hissediyorum"

Ukraynalı kadın tenisçi Lesia Tsurenko, ülkesindeki savaş sırasında tenis oynarken "suçlu" hissettiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Tsurenko: Tenis oynarken kendimi suçlu hissediyorum
Lesia Tsurenko

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden ve 3. tura çıkma başarısı gösteren Tsurenko, Wimbledon'da yarışırken "Kendimi çok suçlu hissediyorum" açıklamasını yaptı.

33 yaşındaki oyuncu, tek yapabileceğinin oynamaya devam etmek ve ödül parasının yüzde 10'unu insani yardım için ülkesine bağışlamak olduğunu belirtti.

Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesi hakkında konuşan Ukraynalı raket, "Yapabileceğim hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. Ukrayna'da yaşananlar tam anlamıyla korkunç. Kendimi çok kötü hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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