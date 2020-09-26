Tümer Metin yeni transferi eleştirdi: Ben olsam almazdım

Porto ile sözleşmesini fesheden Vincent Aboubakar, kapsamlı sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüyü transfer etmesini eleştirdi.

"İyi ki alınmış' demek zor"





Aboubakar'ın sakatlığına dikkati çeken Metin, şöyle konuştu;

"İki senede 9-10 maç oynamış futbolcuya 'iyi ki alınmış' demek zor ancak bazı futbolcular bazı kulüplere çok iyi gelir. Kalitesi tartışılmaz. Karar veren olsaydım Aboubakar'ı almazdım. Mutlaka bakılmıştır, sağlığı yerinde diye alınıyordur, hayırlı uğurlu olsun diyelim."





Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı Beşiktaş, kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı. Siyah-beyazlı takım, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği ve geniş bir sağlık kontrolünden geçirdiği Aboubakar'ı bir kez daha transfer etti.Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercih etmesi halinde Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yarın yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymiş ve 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta: İmzayı attıVideo: Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi

01:28 dk 21 Ağustos 2017 Diğer Aboubakar 'hat-trick' yaptı Portekiz Premier Lig'deki 3. hafta maçında Porto, sahasında Moreirense'yi 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Dragao Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımı galibiyete taşıyan golleri geride kalan sezonda kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar kaydetti.



