Tümer Metin yeni transferi eleştirdi: Ben olsam almazdım
Futbol yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın transferinin yanlış bir hamle olduğunu savundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Porto ile sözleşmesini fesheden Vincent Aboubakar, kapsamlı sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.
TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüyü transfer etmesini eleştirdi.
"İyi ki alınmış' demek zor"
Aboubakar'ın sakatlığına dikkati çeken Metin, şöyle konuştu;
"İki senede 9-10 maç oynamış futbolcuya 'iyi ki alınmış' demek zor ancak bazı futbolcular bazı kulüplere çok iyi gelir. Kalitesi tartışılmaz. Karar veren olsaydım Aboubakar'ı almazdım. Mutlaka bakılmıştır, sağlığı yerinde diye alınıyordur, hayırlı uğurlu olsun diyelim."
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