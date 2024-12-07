TÜMOSAN Konyaspor, uzatmalarda yediği golle Antalyaspor'la berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor-Antalyaspor maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin golünü 16. dakikada Adil Demirbağ kaydetti. Konuk takım bu gole 90+1. dakikada Sam Larsson'un penaltıdan attığı golle karşılık verdi.
TÜMOSAN Konyaspor bu beraberliğin ardından puanını 19'a, Antalyaspor da 18'e yükseltti.
12. dakikada Larsson'un ara pasına hareketlenen Gaich'in yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
13. dakikada Larsson'un ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Slowik topa iki hamlede sahip oldu.
16. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan içeriye ortasında, Adil Demirbağ ceza sahasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
27. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında, ceza sahasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
61. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Pedriho'nun şutunda top, üst direkten geri döndü.
63. dakikada ceza sahasında bulunan Yusuf'un ara pasında topu önünde bulan Umut'un şutunda kaleci Piric, müdahale edip topu çeldi.
85. dakikada Antalyaspor'un köşe vuruşunda Ndao'nun, ceza sahasında topsuz alanda müdahalesiyle Veysel yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, 'VAR' incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada Antalyaspor, beraberliği yakaladı. Larsson'un penaltı vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı:1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.