TÜMOSAN Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi

TÜMOSAN Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi

14:536/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
DHA
İlhan Palut son olarak Rizespor'u çalıştırmıştı.
İlhan Palut son olarak Rizespor'u çalıştırmıştı.

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı yönetim teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra yerine 2021-2023 tarihleri arasında takımı çalıştıran eski hocası İlhan Palut ile anlaştı.


Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Törende 1,5 yıllık sözleşmeyi imzalayan İlhan Palut, bugün akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda takımın başında olacak.






#Süper Lig
#Konyaspor
#İlhan Palut
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

