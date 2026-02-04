Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor'dan şaşırtan transfer: Yıldız oyuncu imza için Türkiye'de!

TÜMOSAN Konyaspor'dan şaşırtan transfer: Yıldız oyuncu imza için Türkiye'de!

12:204/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>TÜMOSAN Konyaspor bonservisi elinde olan Diogo Gonçalvesi ile sözleşme imzalamak üzere Konya'ya getirdi. Kazeem Olaigbe'nin ardından MLS ekiplerinen Diogo Gonçalvesi de renklerine bağlayan Ksponyaspor sağlık kontrollerinin ardından resmi açıklamayı yapacak.</p>
TÜMOSAN Konyaspor bonservisi elinde olan Diogo Gonçalvesi ile sözleşme imzalamak üzere Konya'ya getirdi. Kazeem Olaigbe'nin ardından MLS ekiplerinen Diogo Gonçalvesi de renklerine bağlayan Ksponyaspor sağlık kontrollerinin ardından resmi açıklamayı yapacak.

Süper Lig'de ikinci yarıda kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlardan TÜMOSAN Konyaspor, sürpriz bir ismi şehre getirdi. Yeşil Beyazlıların transfer hamlesi sosyal medyada takdir gördü.

28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi maçında forma giymiş ve gol atma başarısı göstermişti.

Diogo Gonçalves, FC Kopenhag'ta 1.5 yıl forma giymiş ve sonrasında MLS'in yolunu tutmuştu.

Hücum bölgesinde joker niteliğinde olan oyuncu iki kanatta da forma giyebiliyor. Gonçalves'in forvet bölgesine oynadığı maçlarda bulunuyor.

Diogo Gonçalves, 2023-2024 sezonunda FC Kopenhag formasıyla 50 maça çıkmış ve 13 gol atmıştı. Portekizli futbolcu 6 da asist yapma başarısı göstermişti.

Diogo Gonçalves, Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında takımı adına gol atmıştı ve mücadele 2-2 sona ermişti.

Konyaspor yönetimi öncelikle Olaigbe transferini resmiyete kavuşturacak. Ardından Diogo Gonçalves ile son detayların görüşülmesi ve imzaların atılması bekleniyor.

#TÜMOSAN Konyaspor
#Diogo Gonçalves
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kura çıkmayanlara TOKİ ücret iadesi ne zaman yatacak?