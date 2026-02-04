TÜMOSAN Konyaspor'dan şaşırtan transfer: Yıldız oyuncu imza için Türkiye'de!

TÜMOSAN Konyaspor bonservisi elinde olan Diogo Gonçalvesi ile sözleşme imzalamak üzere Konya'ya getirdi. Kazeem Olaigbe'nin ardından MLS ekiplerinen Diogo Gonçalvesi de renklerine bağlayan Ksponyaspor sağlık kontrollerinin ardından resmi açıklamayı yapacak.