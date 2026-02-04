TÜMOSAN Konyaspor'dan şaşırtan transfer: Yıldız oyuncu imza için Türkiye'de!

Süper Lig'de ikinci yarıda kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlardan TÜMOSAN Konyaspor, sürpriz bir ismi şehre getirdi. Yeşil Beyazlıların transfer hamlesi sosyal medyada takdir gördü.
28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi maçında forma giymiş ve gol atma başarısı göstermişti.
Diogo Gonçalves, FC Kopenhag'ta 1.5 yıl forma giymiş ve sonrasında MLS'in yolunu tutmuştu.
Hücum bölgesinde joker niteliğinde olan oyuncu iki kanatta da forma giyebiliyor. Gonçalves'in forvet bölgesine oynadığı maçlarda bulunuyor.
Diogo Gonçalves, 2023-2024 sezonunda FC Kopenhag formasıyla 50 maça çıkmış ve 13 gol atmıştı. Portekizli futbolcu 6 da asist yapma başarısı göstermişti.
Diogo Gonçalves, Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında takımı adına gol atmıştı ve mücadele 2-2 sona ermişti.
Konyaspor yönetimi öncelikle Olaigbe transferini resmiyete kavuşturacak. Ardından Diogo Gonçalves ile son detayların görüşülmesi ve imzaların atılması bekleniyor.