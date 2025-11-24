Türk Futbolunun köklü kulübü zor günler yaşıyor: Adana Demirspor tesislerine haciz şoku

Yaşanan mali krizin somut bir sonucu olarak, bugün sabah saatlerinde Adana Demirspor’un tesislerine beklenmedik bir ziyaret gerçekleşti. Polis ekipleri eşliğinde kulübün Yüreğir ilçesinde bulunan tesislerine gelen icra memurları, haciz işlemlerine resmen başladı. Memurların, tesislerdeki çeşitli malzeme ve demirbaş eşyaların tespitini yaparak haciz tutanağı düzenlediği görüldü. Bu üzücü olay yaşanırken, kulübün genç futbolcularının ise antrenmanlarına devam etmesi, kulübün geleceği için duyulan umudu temsil eden çarpıcı bir kontrast oluşturdu.

Adana Demirspor’da yaşanan bu gelişme, sadece kulübün kendisini değil, aynı zamanda Türk futbolunun genel mali yapısındaki derin sorunları da bir kez daha gündeme taşıdı. Köklü kulüplerin dahi borçlar nedeniyle tesislerinde hacizle karşılaşması, futbol ekonomisinde şeffaflık ve mali disiplinin ne kadar hayati olduğunu ortaya koyuyor. Kulüp yönetiminin, yaşanan bu zorlu süreci aşmak ve Adana şehrinin takımını tekrar istikrara kavuşturmak için acil çözüm yolları üretmesi bekleniyor.