Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Gücünüzü dünya biliyor

Son yıllarda katıldıkları uluslararası turnuvalarda kazandıkları derecelerle dikkat çeken Grekoromen Stil A Milli Takımımız, kısa süre sonra başlayacak olan İslami Dayanışma Oyunları ve ardından Dünya Şampiyonası öncesinde Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

"Sizin gücünüzü artık bütün dünya biliyor"

Kampı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, sporcularla sohbet ederek, “Sizin gücünüzü artık bütün dünya biliyor. Bu özverili çalışmalarınızın karşılığında yine çok kez kürsüye çıkacağınıza, alacağınız madalyalarla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğinize ve İstiklal Marşımızı dünyaya dinleteceğinize yürekten inanıyorum” dedi.

Sporcularla birlikte mindere çıkan ve şampiyon sporcu Rıza Kayaalp’le kısa bir antrenman yapan Eroğlu, milli yıldızın künde atması sonrasında, “Mükemmel bir ekibe sahibiz, yetenekli, karakterli, hepsiyle gurur duyuyorum” diye konuştu.

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Hedef 5. kez dünya şampiyonluğu

Milli takımımızın başarılı ismi Rıza Kayaalp, hedefinin Dünya Şampiyonası'nda 5. kez altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayarak, “Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atmıştık. Hiç ara vermeden yeniden kampa girdik çünkü önümüzde önemli şampiyonalar var ve hedeflerimiz çok büyük. Kendi adıma konuşacak olursam, hedefim 5’inci kez Dünya Şampiyonu olmak. Eğer bunu başarırsam tarihte ilk kez bir güreşçi 5 kez altın madalya almış olacak. Serbest Stilde Taha Akgül kardeşim de 3’üncü kez Dünya Şampiyonu olmak için gidecek. Beraber ağır sıklette ülkemizin gücünü tüm dünyaya göstermek için mindere çıkacağız ve bunu başaracağız. Dünya Şampiyonasına yaklaşık 40 gün kaldı, bizim için kısa bir zaman. Her gün gücümüzü daha da yükseltip Dünya Şampiyonasında ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hayalim” şeklinde konuştu.

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"Başarıyı devamlılık haline getirmiş sporcularız"

Yıllardır önemli başarılara imza attıklarının altını çizen milli sporcu Kayaalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak çok önemli. Biz başarıyı devamlı yaşayan ve bunu devamlılık haline getiren sporcular olduğumuz için, insan tekrar tekrar kürsüye çıkıp İstiklal Marşımızı söylemek istiyor ve onun için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Biz başarılı olmak için çok çalışan, sürekli madalya almak ve hep zirvede olmak isteyen sporcularız. Karakterimizi bozmuyoruz, her zaman daha iyisini yapabilmek için daha çok çalışıyoruz. Bu düşüncelerle yola devam eden sporcular olduğumuzdan dolayı Allah’ın izniyle yine birincilik kürsüsüne çıkmanın nasip olacağına inanıyorum.”

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Dünya Şampiyonası'nda en az 4-5 madalya

Dünya Şampiyonası'na çok sayıda başarılı ülke sporcularının katılacağı için çok zorlu geçeceğine dikkat çeken Rıza Kayaalp, “Avrupa Şampiyonası'ndaki başarımızı sürdürmek istiyoruz ama bu kolay olmayacak, çünkü bu şampiyona çok zorlu geçecek. Avrupa’da 7 madalya aldık, burada da en az 4 ya da 5 madalya alabileceğimizi ümit ediyorum. Çok yetenekli kardeşlerimiz var. Devamlı ülkemize madalya getirebilecek kardeşlerimiz var, onlardan büyük ümitlerim var. Yeter ki kendilerine inansınlar, yeter ki biz şampiyon oldukça üstüne koyup, bir sonraki şampiyonayı iple çekerek orada şampiyon olmayı gönülden isteyelim. Bu duygu ve düşüncelerle yollarına devam ederlerse, onlar da her katıldıkları şampiyonada ülkemize başarılar kazandırırlar” diye konuştu.