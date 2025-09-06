Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türkiye İspanya maçına hazır

Türkiye İspanya maçına hazır

21:236/09/2025, Saturday
AA
Sonraki haber
Antrenmandan Arda Güler.
Antrenmandan Arda Güler.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.


Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.


Çalışma öncesinde teknik ekip ve futbolcular, saha ortasında fotoğraf çektirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına açık bölümü koşu ve pas çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı bölümünde ise İspanya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.


İdmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Türkiye-İspanya karşılaşması, yarın saat 21.45'te başlayacak.






#Türkiye
#İspanya
#Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? 82 dakikalık görsel şölen