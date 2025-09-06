Türkiye İspanya maçına hazır

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Çalışma öncesinde teknik ekip ve futbolcular, saha ortasında fotoğraf çektirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına açık bölümü koşu ve pas çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı bölümünde ise İspanya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.