Türkiye Sigorta'dan 12 Dev Adam'ın final maçına özel organizasyon

16:3714/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
AA
A Milli Takım'ın final maçı Riga'da oynanacak.
A Milli Takım'ın final maçı Riga'da oynanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde bu akşam Almanya ile oynayacağı karşılaşmanın heyecanı, Türkiye Sigorta'nın iş birliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) yaşanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta'nın iş birliğinde düzenlenecek etkinlik, saat 18.00'de başlayacak.


Organizasyonda basketbolseverlere yiyecek ve içecek ikramları da yapılacak. Etkinliğe katılacak vatandaşlar, maçın başlayacağı saat 21.00'den itibaren final coşkusunu yaşayacak.


Ay-yıldızlı takım, EuroBasket 2025 finalinde bu akşam Letonya'nın başkenti Riga'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.


