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Spor

Ümit Milli Takımımız özel maçta Gürcistan'ı mağlup etti |ÖZET

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Gürcistan U21 takımını 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Semih Kılıçsoy ve 58. dakikada Bertuğ Yıldırım (P) kaydetti. Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:35 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 22:38 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Milliler iki golle kazandı.
Milliler iki golle kazandı.

Ümit Milli Takımımız, hazırlık karşılaşmasında sahasında Gürcistan U21 takımını 2-1 mağlup etti.


Millilere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Semih Kılıçsoy ve 58. dakikada Bertuğ Yıldırım (P) kaydetti.


Gürcistan'ın tek golünü 58. dakikada Abuashvili attı.


Karşılaşmanın 83. dakikasında Erencan Yardımcı penaltı vuruşundan yararlanamadı.


TÜRKİYE U21 - GÜRCİSTAN U21 MAÇ SONUCU


TÜRKİYE U21 - GÜRCİSTAN U21 MAÇ ÖZETİ

Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçının özetini izlemek için



#Ümit Milli Takım
#Türkiye
#Gürcistan
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