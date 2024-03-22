Milliler iki golle kazandı.
Ümit Milli Takımımız, hazırlık karşılaşmasında sahasında Gürcistan U21 takımını 2-1 mağlup etti.
Millilere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Semih Kılıçsoy ve 58. dakikada Bertuğ Yıldırım (P) kaydetti.
Gürcistan'ın tek golünü 58. dakikada Abuashvili attı.
Karşılaşmanın 83. dakikasında Erencan Yardımcı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
TÜRKİYE U21 - GÜRCİSTAN U21 MAÇ SONUCU
TÜRKİYE U21 - GÜRCİSTAN U21 MAÇ SONUCU
TÜRKİYE U21 - GÜRCİSTAN U21 MAÇ ÖZETİ
TÜRKİYE U21 - GÜRCİSTAN U21 MAÇ ÖZETİ
#Ümit Milli Takım
#Türkiye
#Gürcistan
2 saat önce