'Türklerin takımı' Asya'nın en popüleri seçildi

İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) düzenlediği "Asya'nın En Popüler Kulübü" anketinde en çok oyu aldı.

Konfederasyonun resmi sitesi "the-AFC.com" adresinde 2020 yılı boyunca düzenlenen ankette finale kalan Traktör, final oylamasında yüzde 51,14 oy alarak en popüler kulüp unvanını almaya hak kazandı.

AFC yönetimi, anketlerde birinci gelen Traktör Kulübünü tebrik etti.

Tractor FC 100 bin Türk taraftarla rekor kırdı Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 100 bin futbolseverin tribünden takip ettiği Traktör FC-İstiklal mücadelesi, seyirci sayısı bakımından ilk sıranın sahibi oldu.Bu alanda Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan ve 80 bin 200 kişinin takip ettiği Borussia Dortmund-Wolfsburg karşılaşması ikinci, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde yapılan ve 70 bin 375 futbolseverin izlediği Real Madrid-Real Betis maçı ise üçüncü sırada yer aldı.İstiklal maçında stadyumu tamamen dolduran Traktör FC taraftarı futbolseverlere görsel bir şölen sunmuştu; Transfermarkt'a göre hafta sonu tüm dünyada en fazla seyircinin tribünden takip ettiği ilk 5 maç şöyle:1. Traktör FC-İstiklal (100 bin)2. Borussia Dortmund-Wolfsburg (80 bin 200)3. Real Madrid-Real Betis (70 bin 375)4. Flamengo-Corinthians (64 bin 985)5. Arsenal-Wolverhampton Wanderers (60 bin 383)

Tractor taraftarı İran'ı 'Türkiye' sesleriyle inletti Tractor FC, evindeki İstiklal maçını 4-2 kaybetti. Mücadele esnasında 80 bin taraftar 'Türkiye, Türkiye' tezahüratlarında bulundu.