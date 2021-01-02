'Türklerin takımı' Asya'nın en popüleri seçildi

İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) düzenlediği "Asya'nın En Popüler Kulübü" anketinde en çok oyu aldı.
Konfederasyonun resmi sitesi "the-AFC.com" adresinde 2020 yılı boyunca düzenlenen ankette finale kalan Traktör, final oylamasında yüzde 51,14 oy alarak en popüler kulüp unvanını almaya hak kazandı.
AFC yönetimi, anketlerde birinci gelen Traktör Kulübünü tebrik etti.
One 1️⃣ day to go to determine the most popular club in Asia!
🇸🇾 Al Ittihad
🇯🇴 Al Wehdat
🇲🇾 Johor Darul Ta’zim
🇮🇷 Persepolis FC
🇮🇩 Persija Jakarta
🇨🇳 Shanghai Shenhua
🇰🇷 Suwon Samsung Bluewings
🇮🇷 Tractor SC
🗳 VOTE: https://t.co/cSYoE7rxmk pic.twitter.com/7gnhnnNy1t
One 1️⃣ day to go to determine the most popular club in Asia!
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