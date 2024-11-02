Juventus iki golle kazandı.
Juventus, İtalya Serie A 11. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Udinese'yi 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Okoye (K.K) ve 37. dakikada Savona kaydetti. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız 90 dakika sahada kaldı. Udinese-Juventus maçının özetine ve Serie A puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İtalya Serie A 11. hafta karşılaşmasında Juventus deplasmanda Udinese'yi 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Okoye (K.K) ve 37. dakikada Savona attı.
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 21 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Udinese ise 16 puanla 7. sırada kaldı.
UDİNESE - JUVENTUS MAÇ SONUCU
UDİNESE - JUVENTUS MAÇ SONUCU
UDİNESE - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
UDİNESE - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
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