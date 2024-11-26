UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı, tek maçla başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, yarın Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Peki, UEFA Konferans Ligi’nde hangi maçlar var? İşte detaylar.
18.30 Başakşehir (Türkiye)-Petrocub (Moldova)
18.30 Astana (Kazakistan)-Vitoria (Portekiz)
20.45 Molde (Norveç)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.45 Heidenheim (Almanya)-Chelsea (İngiltere)
20.45 Cercle Brugge (Belçika)-Hearts (İskoçya)
20.45 The New Saints (Galler)-Djurgarden (İsveç)
20.45 St. Gallen (İsviçre)-TSC (Sırbistan)
20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-HJK (Finlandiya)
20.45 Borac (Bosna Hersek)-LASK (Avusturya)
20.45 Celje (Slovenya)-Jagiellonia (Polonya)
20.45 Dinamo Minsk (Belarus)-Kopenhag (Danimarka)
20.45 Noah (Ermenistan)-Vikingur (İzlanda)
23.00 Fiorentina (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Rapid Wien (Avusturya)-Shamrock Rovers (İrlanda)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Legia Varşova (Polonya)
23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Larne (Kuzey İrlanda)
23.00 Lugano (İsviçre)-Gent (Belçika)
23.00 Mlada Boleslav (Çekya)-Real Betis (İspanya)