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UEFA Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?

UEFA Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?

11:0926/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Konferans Ligi 4. hafta fikstürü - 27 Kasım Çarşamba 2024
Konferans Ligi 4. hafta fikstürü - 27 Kasım Çarşamba 2024

UEFA Konferans Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında temsilcimiz Başakşehir evinde Petrocub’u ağırlayacak. 28 Kasım Perşembe günü ise toplamda 17 maç oynanacak. Peki, UEFA Konferans Ligi’nde hangi maçlar var? İşte Konferans Ligi 4. hafta fikstürü…

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı, tek maçla başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, yarın Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Peki, UEFA Konferans Ligi’nde hangi maçlar var? İşte detaylar.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

27 KASIM ÇARŞAMBA

18.30 Başakşehir (Türkiye)-Petrocub (Moldova)

28 KASIM PERŞEMBE

18.30 Astana (Kazakistan)-Vitoria (Portekiz)

20.45 Molde (Norveç)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Heidenheim (Almanya)-Chelsea (İngiltere)

20.45 Cercle Brugge (Belçika)-Hearts (İskoçya)

20.45 The New Saints (Galler)-Djurgarden (İsveç)

20.45 St. Gallen (İsviçre)-TSC (Sırbistan)

20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-HJK (Finlandiya)

20.45 Borac (Bosna Hersek)-LASK (Avusturya)

20.45 Celje (Slovenya)-Jagiellonia (Polonya)

20.45 Dinamo Minsk (Belarus)-Kopenhag (Danimarka)

20.45 Noah (Ermenistan)-Vikingur (İzlanda)

23.00 Fiorentina (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Rapid Wien (Avusturya)-Shamrock Rovers (İrlanda)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Legia Varşova (Polonya)

23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Larne (Kuzey İrlanda)

23.00 Lugano (İsviçre)-Gent (Belçika)

23.00 Mlada Boleslav (Çekya)-Real Betis (İspanya)

UEFA KONFENRANS LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA KONFENRANS LİGİ GOL KRALLIĞI







#Konferans Ligi
#UEFA
#Başakşehir

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