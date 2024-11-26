Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta fikstürü - 26 Kasım Salı 2024

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta maçları bugün oynanacak 9 karşılaşma ile devam edecek. Günün açılış maçında Sparta Prag evinde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Kapanış maçında ise Manchester City evinde Feyenoord’u ağırlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftada hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı.
"Devler Ligi"nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Milan (İtalya)
20.45 Sparta Prag (Çekya)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Feyenoord (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Paris Saint Germain (Fransa)
23.00 Inter (İtalya)-Leipzig (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya)-Brest (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Sporting (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)
23.00 Young Boys (İsviçre)-Atalanta (İtalya)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya)
20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
23.00 PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika)
23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)
23.00 Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya)
23.00 Bologna (İtalya)-Lille (Fransa)