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Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta fikstürü - 26 Kasım Salı 2024

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta fikstürü - 26 Kasım Salı 2024

10:5726/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta fikstürü
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Sparta Prag evinde Atletico Madrid’i Slovan Bratislava ise evinde Milan’ı ağırlıyor. Karşılaşmalar bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte 5. hafta maç fikstürü.

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta maçları bugün oynanacak 9 karşılaşma ile devam edecek. Günün açılış maçında Sparta Prag evinde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Kapanış maçında ise Manchester City evinde Feyenoord’u ağırlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftada hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

"Devler Ligi"nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

BUGÜN

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Milan (İtalya)

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Paris Saint Germain (Fransa)

23.00 Inter (İtalya)-Leipzig (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya)-Brest (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Sporting (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Atalanta (İtalya)

27 KASIM ÇARŞAMBA

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

23.00 PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya)

23.00 Bologna (İtalya)-Lille (Fransa)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI





#Şampiyonlar Ligi
#devler ligi
#UEFA

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