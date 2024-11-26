Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta fikstürü - 26 Kasım Salı 2024

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta maçları bugün oynanacak 9 karşılaşma ile devam edecek. Günün açılış maçında Sparta Prag evinde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Kapanış maçında ise Manchester City evinde Feyenoord’u ağırlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftada hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı.