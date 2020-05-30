UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

'UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alacak' iddiası

Koronavirüsün etkilediği alanlardan biri olan futbol sektöründe Şampiyonlar Ligi'nin nasıl oynanacağı tartışılmaya başlandı. Birçok ligin yeniden başlamaya hazırlandığı sektörün en dikkat çeken organizasyonunda Türkiye'yi de ilgilendiren bir iddia kaleme alındı. Buna göre UEFA, 17 Haziran'da yapacağı toplantıda Şampiyonlar Ligi finalinin sistemini değiştirebilir ve finali İstanbul'dan alabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA, sezon başında yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi finalinin 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacağını duyurmuştu.

UEFA, sezon başında yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi finalinin 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacağını duyurmuştu.

Dünya basını, UEFA'nın 17 Haziran'da yapacağı toplantıya dikkat çekerek tartışma çıkartan bir haber kaleme aldı. Buna göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanacak maçlarla ilgili sistem değişebilir ve final İstanbul'dan alınabilir.

New York Times'ta yer alan haberin detaylarında UEFA yönetiminin son 16 turundan sonraki maçları tek şehirde ve elemeli şekilde oynamayı planladığı aktarılırken finalin de İstanbul'dan alınma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Hatta UEFA'nın alternatif olarak Almanya ve Portekiz'i belirlediği ifade edildi.

İngiltere'den METRO da aynı bilgiler ışığında finalin İstanbul'da alınabileceği bilgisini verip Portekiz takımlarından Benfica ve Sporting Lizbon'un statlarında maçların oynanma ihtimalini belirtti.

UEFA'dan konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken net kararın 17 Haziran'da yapılacak toplantıda alınacağı belirtildi.

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