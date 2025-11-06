UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4. hafta karşılaşmalarının ardından gol krallığı yarışı kızıştı. Ajax mücadelesini hat-trick ile tamamlayan Victor Osimhen zirveye yerleşti.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Ajax'ı 3-0 mağlup etti ve puanını 9'a yükseltti. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (3) kaydetti.
Frankfurt maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nijeryalı yıldız golcü oynadığı son 3 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.
Ajax karşısında hat-trick yapan Victor Osimhen, Devler Ligi'nde gol krallığında zirveye yükseldi.