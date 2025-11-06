Yeni Şafak
Victor Osimhen hat-trick yaptı: Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı kızıştı

01:096/11/2025, Perşembe
Victor Osimhen'in gol sonrası yaşadığı sevinç.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4. hafta karşılaşmalarının ardından gol krallığı yarışı kızıştı. Ajax mücadelesini hat-trick ile tamamlayan Victor Osimhen zirveye yerleşti.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Ajax'ı 3-0 mağlup etti ve puanını 9'a yükseltti. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (3) kaydetti.


Frankfurt maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nijeryalı yıldız golcü oynadığı son 3 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

Ajax karşısında hat-trick yapan Victor Osimhen, Devler Ligi'nde gol krallığında zirveye yükseldi.


ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALI KİM? OSİMHEN KAÇ GOL ATTI?

1) VİCTOR OSİMHEN | 3 MAÇ - 6 GOL
2) ERLİNG HAALAND | 4 MAÇ - 5 GOL
3) HARRY KANE | 4 MAÇ - 5 GOL
4) KYLİAN MBAPPE | 4 MAÇ - 5 GOL
5) ANTHONY GORDON | 4 MAÇ - 4 GOL




