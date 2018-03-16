UEFA yasağı Trabzonspor'a güç katar

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair iddialı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, eksik ve sakat oyunculara rağmen Teleset Mobilya Akhisarspor maçından istedikleri sonucu aldıklarını belirterek, “Bizim için çok önemli bir maç oynadık. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Ne olursa olsun bir hedefimiz var. Maçın başından sonuna kadar belki de G.Saray maçından daha iyi oynadığımız bir maç oldu. Akhisar maçından önce yaptığımız toplantıda ‘Her şeye sıfırdan başlıyoruz. Kalan 10 maç final niteliğinde’ dedik ve bunlardan birisi bitti. 9 tane maçımız var ve bunların hepsi de bizim için kritik ve telafisi olmayan maçlar, bunları en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Malatya maçı da önemli bir maç. Göreve başladığımdan beri taraftardan mükemmel bir destek var. İnşallah bu karşılaşmada da aynı desteği görmek istiyoruz. Onların da desteği ile bu maçı da geçmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

BU CAMİA 1-2 YILLA BİR ŞEY KAYBETMEZ

Trabzonspor’a gelen transfer yasağının takımın lehine olabileceğini belirten Çalımbay, “Transfer yapılmaması ya da yasağın olması Trabzon’a güç katar, bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Mersin’de daha da zor durumdaydık ve orada mükemmeldik. Buradaki kadroyla iç içeyiz, altyapıdan aldığımız oyuncular da var, kiralık arkadaşlar da var. Güzel şeyler olabilir. İnşallah transfer yasağı olmaz ama böyle bir sıkıntıda Trabzon bunun altından kesinlikle kalkar, çok daha iyi olur. Bazı kulüpler de çok sıkıntılar yaşadılar. Ancak çok iyi yerlere geldiler. En basit örneği Beşiktaş. Bunlar kulüpler için bir soluklanma, bir nefes almadır. Trabzon camiası bir iki yıl bir şey kaybetmez, belki de çok şey kazanır. Ben de kendime göre Trabzonspor’a çok güzel bir rapor çıkarıyorum. Sadece benim dönemim değil daha öncesine dair de görüşlerim var, bunları da yönetime veririz. Trabzon zarar almaz, güçlenerek çok iyi şekilde, iyi bir duruma geleceğine yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu.

KONGRE CAMİANIN LEHİNE OLACAKTIR

Bordo-mavili teknik adam, Trabzonspor’un kongre sürecine de değinerek, “Kulübümüz kongre ortamında. Bunun takıma olumsuz yansıyacağını düşünmüyorum. Özellikle bu maçta başkanımız ve yönetimimiz takımı yalnız bırakmadı. En küçük sorunu bile dinlediler ve konuştular. Bu süreyi iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor büyük bir camia, böyle kongreler gelip geçip gidecek. Bu kongrenin de camiaya büyük fayda getireceğine inanıyorum. Geçmişte yaşanan iyi ya da kötü olaylardan güzel şeyler çıkartılırsa Trabzonspor lehine bir kongre olacaktır. Takım, şehir, mükemmel bir taraftar, her şeye uygun bir yer. Kongrenin Trabzonspor camiasına çok büyük şeyler katacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

BU SÜREÇTEN ETKİLENMEMESİ GEREKİR

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kongre sürecinin takımı herhangi bir şekilde etkilememesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu anlamda yönetimin oyuncularla iç içe olması gerekiyor ve bugüne kadar hep yanımızdalar. Bu kongreler, Trabzon camiasına zarar vermez, aksine çok şeyler katacaktır. Bizlerin de öyle bir sıkıntısı yok. Tek sıkıntımız sakat arkadaşlarımız. Antrenmanları istediğimiz şekilde yapamıyoruz eksik olduğumuz için. Ancak bu da hedefimizden şaşırtacak diye bir şey yok. Hedefimiz kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmek. Başkan olsun yönetim olsun sanki bu takım boşlukta, sahipsizmiş gibi görmesinler diye sürekli ilgileniyor. Bana göre bu bir sıkıntı değil. Sadece bizim bu maçlara iyi şekilde konsantre olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz'a karşı önyargı var

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz’a önyargılı yaklaşıldığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı“Hakemler, Burak’a karşı önyargılılar. Burak’ın bir kere oyun tarzı farklı. Gerçekten Türkiye’de Burak gibi o işleri yapan bir oyuncu çok az. Burak’ın bazı şeylerini düştüğü halde düşmedi görüyorlar veya penaltıyı es geçiyorlar. Artık hakemler garantiye gidiyorlar. Burak bilerek düşmüyor, olabilir, bazen olabilir, bazen olmayabilir. Ama her pozisyonda Burak’ın bilerek yaptığını ya da penaltıyla alakası olmadığını düşünmemeleri gerekiyor. Burak çok akıllı, özellikle gol pozisyonlarında nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Maalesef kendi sahamızda bile o verilmeyen penaltı sıkıntılarını yaşadık” değerlendirmesini yaptı.

Abdülkadir ve Hubocan dönüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana tedavileri süren Esteban, Durica, Bero, Castillo, Kamil Ahmet ve Mustafa Akbaş katılmadı. Akhisar maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Abdülkadir Ömür’ün ve sarı kart cezalısı Hubocan’ın Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyebileceğini belirtildi.

Her takım puan kaybı yaşayabilir

Türkiye liginde kimin kimi yeneceğinin belli olmadığı bir durumun yaşandığını söyleyen Çalımbay, her takımın puan kaybedebileceği maçlar oynadığını ifade etti. Çalımbay, “Yukarıdaki takımların da sürpriz şekilde puan kaybedeceğine inanıyorum. Örneğin Fenerbahçe’nin, Akhisar’a kendi evinde yenilmesi. Bir sürü şey değişecektir. Önemli olan bizim kalan 9 maçı iyi bir şekilde bitirmemiz. Onun dışında düşündüğüm bir şey yok. Ancak kolay maç yok, ligin hiçbir maçı kolay değil. Onun için de her maça çok iyi şekilde çıkmak, iyi bir şekilde yaşamak gerekiyor. Tek isteğim sakatımızın olmaması. İlk yarıda berabere kaldığımız maçlarda pozisyonları iyi değerlendirebilseydik rahatlıkla kazanabilirdik. Fikstüre baktığımızda bütün takımların maçları çok zor” diye konuştu.

Mutlaka Avrupa'da olmalıyız

Trabzonspor’un mutlaka Avrupa kupalarına gitmesi gerektiğini vurgulayan Çalımbay, “Trabzonspor kadro olarak Avrupa’yı kaldıracak güçtedir. Trabzonspor hangi yer olursa olsun Avrupa kupalarına gitmek zorundadır ama en büyük hedefi şampiyonluk olmalı. Transfer yasağı gelse bile ona göre hareket etmek gerekiyor. Belli bir yerden sonra Trabzonspor’un hedefi planlı-programlı gidip hedefini öncelikle şampiyonluk olarak koyması lazım” ifadelerini kullandı.