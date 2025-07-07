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Uğurcan Çakır geri döndü

Uğurcan Çakır geri döndü

14:447/07/2025, Pazartesi
AA
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Takım salonda kuvvet çalışması yaptı.
Takım salonda kuvvet çalışması yaptı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Slovakya'dan dönen kaptan Uğurcan Çakır da idmana katıldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.


Bordo-mavili takımın eski futbolcusu Marek Hamsik'in jubile maçı için gittiği Slovakya'dan dönen kaptan Uğurcan Çakır da antrenmanda yer aldı.


Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





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