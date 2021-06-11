Spor Uğurcan Çakırın kurtarışı Güney Amerikalı spikeri çıldırttı
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Uğurcan Çakır'ın kurtarışı Güney Amerikalı spikeri çıldırttı

A Milli Takımımızın file bekçisi Uğurcan Çakır'ın İtalya maçındaki kurtarışı, mücadeleyi anlatan Güney Amerikalı spikeri kendinden geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğurcan Çakırın kurtarışı Güney Amerikalı spikeri çıldırttı
Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarış.

Türkiye ile İtalya'yı karşı karşıya getiren EURO 2020'nin açılış maçında milli kaleci Uğurcan Çakır muhteşem bir kurtarışa imza attı.

Mücadelenin 22. dakikasında Chiellini'nin kafa vuruşunda kalesinde devleşen 25 yaşındaki eldiven, İtalyan futbolcuya gol izni vermedi.

Maçı anlatan Güney Amerikalı spikerin Uğurcan Çakır'ın kurtarışına verdiği tepki ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte o anlar;

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