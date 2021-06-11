Uğurcan Çakır'ın kurtarışı Güney Amerikalı spikeri çıldırttı

Türkiye ile İtalya'yı karşı karşıya getiren EURO 2020'nin açılış maçında milli kaleci Uğurcan Çakır muhteşem bir kurtarışa imza attı.
Mücadelenin 22. dakikasında Chiellini'nin kafa vuruşunda kalesinde devleşen 25 yaşındaki eldiven, İtalyan futbolcuya gol izni vermedi.
Maçı anlatan Güney Amerikalı spikerin Uğurcan Çakır'ın kurtarışına verdiği tepki ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte o anlar;
Güney Amerikalı spiker Uğurcan Çakır'ın kurtarışını böyle anons etti #EURO2020 #TUR #ITA pic.twitter.com/t54hgmMF5k
Güney Amerikalı spiker Uğurcan Çakır'ın kurtarışını böyle anons etti #EURO2020 #TUR #ITA pic.twitter.com/t54hgmMF5k— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 11, 2021