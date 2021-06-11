Uğurcan Çakır'ın kurtarışı Güney Amerikalı spikeri çıldırttı

Bakan Kasapoğlu Roma'da Türk taraftarlarla tezahürat yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlarla bir araya geldi. Gurbetçi vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, sonrasında taraftarlarla milli takım lehine tezahüratlarda bulundu.