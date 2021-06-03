Ümit Özat'tan flaş iddia: 'Yüzde 99' diyerek Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili Ümit Özat tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özat, Rafael Benitez'in sarı-lacivertli takımın teknik patronu olacağını öne sürdü.
İspanyol çalıştırıcının, İstanbul ve Fenerbahçe'yi sorduğunu belirten Ümit Özat, "Benitez yüzde 99 Fenerbahçe'nin hocası olacak" ifadelerini kullandı.
Rafael benitez Fenerbahçe nin hocası olacak yüzde99.9
Rafael benitez Fenerbahçe nin hocası olacak yüzde99.9— Ümit Özat (@UmitOzatOnline) June 2, 2021
Benitez ve yardımcıları İstanbul u soruyorlar FB yi soruyorlar ihtimal çok yüksek
Benitez ve yardımcıları İstanbul u soruyorlar FB yi soruyorlar ihtimal çok yüksek— Ümit Özat (@UmitOzatOnline) June 2, 2021