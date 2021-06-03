Spor Ümit Özattan flaş iddia Yüzde 99 diyerek Fenerbahçenin yeni hocasını açıkladı
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Ümit Özat'tan flaş iddia: 'Yüzde 99' diyerek Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün Rafael Benitez olacağını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özattan flaş iddia: Yüzde 99 diyerek Fenerbahçenin yeni hocasını açıkladı
Teknik direktör Ümit Özat son olarak Ankaraspor'da görev aldı.

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili Ümit Özat tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özat, Rafael Benitez'in sarı-lacivertli takımın teknik patronu olacağını öne sürdü.

İspanyol çalıştırıcının, İstanbul ve Fenerbahçe'yi sorduğunu belirten Ümit Özat, "Benitez yüzde 99 Fenerbahçe'nin hocası olacak" ifadelerini kullandı.

Şu an kulüpsüz olan Benitez; Real Madrid, Liverpool, Inter ve Chelsea gibi büyük takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Şu an kulüpsüz olan Benitez; Real Madrid, Liverpool, Inter ve Chelsea gibi büyük takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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