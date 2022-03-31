Ünal Aysal: Aday değilim Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, sarı-kırmızılı kulübün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı olmayacağını açıkladı. Aysal, "Mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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