SÜPER LİG

Ünal Karaman: Özür dileyecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa maçı kadrosuna almadığı Olcay Şahan için "Özür dileyecek ve yine bizimle olmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor Süper Lig'de 6 haftada 7 puan topladı.

Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor Süper Lig'de 6 haftada 7 puan topladı.

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçı kadrosuna almadığı Olcay Şahan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Olcay'ı mental olarak hazır görmediği için kadroya almadığını ifade eden Karaman şöyle konuştu;

"İlk 11'de oynama zorunluluğu yok"

  • "Biz takım sporu yapıyoruz. Hoca bir tercih yapmışsa ona saygı gösterip daha fazla çalışacaksınız. Sözleşmesine bakıyorum, 'ilk 11'de oynama zorunluluğu var' diye bir madde yok. Özür dileyecek ve yine bizimle olmaya devam edecek."

Ne yaşandı?

Olcay Şahan dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında yedek kadroda oynatılmasına bozulmuş ve Ünal Karaman tarafından idmandan gönderilmişti.

Olcay Şahan idmandan gönderildi
Olcay Şahan idmandan gönderildi

Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.61saat.com'da yer alan habere göre bordo-mavili takımın akşam saatlerinde düzenlenen antrenmanına katılıp teknik direktör Ünal Karaman tarafından yedek kadroda oynatılan Olcay Şahan'ın morali bozuldu.Bu durumu fark eden Ünal Karaman'ın, Olcay Şahan'ı önce antrenmandan sonra da maç kadrosundan çıkarttığı ifade edildi.Olcay Şahan'dan milli takım sözleri

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