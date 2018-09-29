Ünal Karaman: Özür dileyecek

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçı kadrosuna almadığı Olcay Şahan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Olcay'ı mental olarak hazır görmediği için kadroya almadığını ifade eden Karaman şöyle konuştu;

"İlk 11'de oynama zorunluluğu yok"

"Biz takım sporu yapıyoruz. Hoca bir tercih yapmışsa ona saygı gösterip daha fazla çalışacaksınız. Sözleşmesine bakıyorum, 'ilk 11'de oynama zorunluluğu var' diye bir madde yok. Özür dileyecek ve yine bizimle olmaya devam edecek."

Ne yaşandı?

Olcay Şahan dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında yedek kadroda oynatılmasına bozulmuş ve Ünal Karaman tarafından idmandan gönderilmişti.