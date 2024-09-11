UŞAK SPOR A.Ş - 1922 KONYASPOR CANLI İZLE

2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan final maçında kazanan 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Beşiktaş bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Kupası’na 159 takım katılıyor. Bölgesel Amatör Lig, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig’den turnuvaya katılan takımlar tek maç eleme usulüne göre mücadele ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım hangisi? Hangi takım kaç kere kupa kaldırdı? İşte detaylar.