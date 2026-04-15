Van Drongelen'den Beşiktaş'a gözdağı

Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Rick Van Drongelen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son 5 haftasında oynanacakları maçtan iyi sonuçlar almak istediklerini belirterek, "Bu sürece Beşiktaş ile başlayacağız. Beşiktaş karşılaşmasını evimizde oynayacağız ve bu bizim için önemli bir avantaj. Yeni teknik direktörümüz Thorsten Fink ile gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın yeni sistemini takıma adapte ediyoruz" dedi.