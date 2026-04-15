Van Drongelen'den Beşiktaş'a gözdağı

15:1215/04/2026, Çarşamba
AA
Rick Van Drongelen, bu sezon çıktığı 41 maçta 2 gol atıp 2 asist kaydetti.
Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van Drongelen, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları maçta galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Rick Van Drongelen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son 5 haftasında oynanacakları maçtan iyi sonuçlar almak istediklerini belirterek, "Bu sürece Beşiktaş ile başlayacağız. Beşiktaş karşılaşmasını evimizde oynayacağız ve bu bizim için önemli bir avantaj. Yeni teknik direktörümüz Thorsten Fink ile gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın yeni sistemini takıma adapte ediyoruz" dedi.


Van Drongelen, Samsunspor'un her karşılaşmaya kazanmak için çıktığını vurgulayarak, "Beşiktaş maçını da sahamızda oynayacağız. Hedefimiz kazanmak" ifadelerini kullandı.





