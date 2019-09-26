Vedat Muriç ve Ozan Tufan devlerin takibinde
SÜPER LİG

Vedat Muriç ve Ozan Tufan devlerin takibinde

Avrupa futbolunun önemli kulüpleri Fenerbahçe'nin iki futbolcusunu izlemek için Galatasaray derbisini yerinde takip edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki 11'i

Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki 11'i

Sarı-lacivertli takımda performansıyla öne çıkan Vedat Muriç’in yanı sıra Ozan Tufan’ı yakından takip etmek isteyen Avrupa kulüpleri, Türk Telekom Stadı’nda maçı izleyecek.

Juventus, Lazio, Napoli ve Tottenham kulüplerinin scoutları Vedat Muriç’in performansını yakın mercek altına alacak.

Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 5 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 5 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Ozan Tufan’ın da Almanya ve İngiltere’den kulüplerin takibi altında olduğu ve derbide izleneceği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ozan Tufan ile devre arasında sözleşme yenilemesi bekleniyor.

  • 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Avrupa’dan istediği kulüple sözleşme imzalayacak olması nedeniyle yönetim elini çabuk tutmak istiyor.

Ozan Tufan bu sezon sarı-lacivertli takımın 5 lig maçında da 90'ar dakika görev yaptı.
Ozan Tufan bu sezon sarı-lacivertli takımın 5 lig maçında da 90'ar dakika görev yaptı.

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