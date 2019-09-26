Vedat Muriç ve Ozan Tufan devlerin takibinde

Sarı-lacivertli takımda performansıyla öne çıkan Vedat Muriç’in yanı sıra Ozan Tufan’ı yakından takip etmek isteyen Avrupa kulüpleri, Türk Telekom Stadı’nda maçı izleyecek.

Juventus, Lazio, Napoli ve Tottenham kulüplerinin scoutları Vedat Muriç’in performansını yakın mercek altına alacak.

Ozan Tufan’ın da Almanya ve İngiltere’den kulüplerin takibi altında olduğu ve derbide izleneceği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ozan Tufan ile devre arasında sözleşme yenilemesi bekleniyor.