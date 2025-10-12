Yeni Şafak
Vincenzo Montella: Bulgaristanlı taraftarlardan özür dileriz

00:2712/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası yolunda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup etti.


Bu sonucun ardından Milli Takım tarihinde en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör Vincenzo Montella oldu.


Farklı galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde;
'Gürcistan maçı bizim için çok önemli'

"Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız."


'Bulgaristanlı taraftarlardan özür dileriz'

"Altı gol attıktan sonra fazla sevindik. Bulgaristanlı taraftarlardan özür dileriz. Gürcistan'la olan averaj durumundan dolayı sevindik."

'Gol atmasını çok istiyorduk'

"Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz."


'Dikine pas atmamız gerektiğini söyledik'

"İkinci yarıya çıkarken taktiksel değişiklikler yaptı. Rakiplerin ritmine uymamamız, dikine pas atmamız gerektiğini söyledik. Çocuklar dediklerimizi uyguladı ve mükemmel bir ikinci yarı ortaya çıktı."





