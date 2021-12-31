Visca Fenerbahçe'ye doğru

Devre arasında kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir’in yıldız ismi Edin Visca’yı gündemine aldı. Başakşehir’in Boşnak oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin telifi: Para + oyuncu
Sarı-lacivertliler bu transferi oyuncu takası ve bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Sinan Gümüş ve Beerschot’da kiralık olarak forma giyen Lemos bonservisiyle Başakşehir’e önerildi.
Fenerbahçe, Başakşehir ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.
Visca’ya yıllık 2 milyon Euro yıllık ücret önerdiği gelen haberler arasında.