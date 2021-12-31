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Visca Fenerbahçe'ye doğru

Süper Lig'in yıldızı Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin Başakşehir'e yaptığı teklif ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Visca Fenerbahçeye doğru
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 4 gol atarken 9 da asist kaydetti.

Devre arasında kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir’in yıldız ismi Edin Visca’yı gündemine aldı. Başakşehir’in Boşnak oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin telifi: Para + oyuncu

Sarı-lacivertliler bu transferi oyuncu takası ve bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Sinan Gümüş ve Beerschot’da kiralık olarak forma giyen Lemos bonservisiyle Başakşehir’e önerildi.

Fenerbahçe, Başakşehir ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

Visca’ya yıllık 2 milyon Euro yıllık ücret önerdiği gelen haberler arasında.

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