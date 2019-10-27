Vodafone Park'ta kurtuluş derbisi

Avrupa’da ve Süper Lig’de istediğini bulamayan Beşiktaş ile Galatasaray bugün saat 19.00'da kendileri için büyük önem taşıyan derbi maçta karşı karşıya gelecek. İki takım da derbiden ayrılıp hem moral kazanmak hem de zirveden uzaklaşmak istemiyor.

Üst üstü kötü sonuçlar, taraftarların isyanı derken, lige bundan sonra umutla bakabilmek adına Beşiktaş, Galatasaray derbisinde galibiyetten başka sonuç düşünmüyor.

Şampiyonlar Ligi’nde umduğunu bulamayan Galatasaray ise lig yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürebilmek için derbiden mutlak 3 puan bekliyor. Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, derbide rakibini mağlup ederek kötü gidişine “dur” demek istiyor.

📌Beşiktaş ile Galatasaray tarihlerinde 346. kez karşılaşacaklar



🏟345 maç

✅Galatasaray galibiyeti: 122

✅Beşiktaş galibiyeti: 110

🤝Beraberlik: 113



⚽Galatasaray gol: 484

⚽Beşiktaş gol: 452 pic.twitter.com/USMvytJs4G — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Ekim 2019

Sakatlık çok Avcı sıkıntılı

Ev sahibi Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas, Diaby, N’Koudou, Ruiz ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk derbiye sıkıntılı çıkacak. Siyah-beyazlılar, derbiyi kazanamazsa Abdullah Avcı’nın kariyeri planlanandan erken bitebilir.

Falcao yine oynamıyor

Galatasaray’da ise Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’a karşı da sahaya çıkamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig’deki Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyememişti. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Mario Lemina ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Galatasaray’da performansları eleştirilen Belhanda ve Seri’nin oynaması halinde derbi maçta sergileyecekleri futbol merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın ligde Sivasspor ile yaptığı maçta Seri, Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid maçında ise Belhanda taraftarlarca protesto edilmişti. Sarı kart cezalısı Ömer Bayram derbide takımdaki yerini alamayacak.

Derbinin iki kilit ismi Ljajic ve Belhanda

Derbide hücum anlamında takımlarına fark getirmesi beklenen isimler ise Adem Ljajic ve Younes Belhanda. Ligde 1’er gol atan iki oyuncudan Ljajic 3 asist, Belhanda ise 1 asist yaptı. İki oyuncu da maç başına 2.0 şut çekerken, kilit paslarda Boşnak oyuncunun üstünlüğü söz konusu. Adem Ljajic maç başına 2.7 kilit pasla ligde 5’inci sırada yer aldı, Faslı oyuncu ise 1.8 kilit pas ile oynuyor.

Ljajic mi, Belhanda mı? pic.twitter.com/bmfYfoGIaZ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Ekim 2019

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Umut Nayir.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Ryan Babel, Andone.









