Weghorst'tan takım arkadaşına övgü: İnanılmaz bir futbolcu

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş'ta golcü oyuncu Weghorst, kampta soruları yanıtladı.
TRT Spor'a konuşan Hollandalı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Milyonlarca mesaj aldım"
- "Çalışmalar çok iyi gidiyor, her şey yolunda. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Burnley ile küme düştükten birkaç gün sonra Beşiktaş'tan bana teklif geldi. İlgi çekici bir teklifti. Beşiktaş'a gelmek kariyerim açısından önemli bir adım oldu. Transfer döneminde Beşiktaşlı taraftarlardan belki milyonlarca mesaj aldım. Bu benim için inanılmaz bir histi.''
"Ghezzal ile uyumu yakaladık"
- ''Biz şu anda çift forvet oynuyoruz. Önemli olan hocamızın istediği sistemi en iyi şekilde uygulayabilmemiz. Ghezzal ile şimdiden bir uyum yakaladık, inanılmaz bir oyuncu."
"Hocanın benden ne beklediğini biliyorum"
- "Valerien Ismael ile daha önce de konuşmuştuk. Benden beklentilerini biliyorum, onun oyun anlayışına uygun bir oyuncuyum. Futbola başladığım günden beri en iyi halimi ortaya çıkarmak için profesyonel ekibimle çalışıyorum.''
"Gol kralı olmak istiyorum"
- ''Ligin ilk maçına yüzde yüz hazır olacağım. Takım arkadaşlarımla fiziksel anlamda benzer bir seviyedeyim. Her şeyimi vereceğim. Savaşacağım, tutkulu oynayacağım. Şampiyonluk kazanmak istiyorum, tabii ki Türkiye Kupası da var. Çok gol atmak, gol kralı olmak istiyorum."